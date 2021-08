Il mese di agosto per i cittadini di Ferentino non è soltanto il mese di Ferragosto e delle ferie, ma è soprattutto il mese del martirio di Sant'Ambrogio patrono della città e della diocesi frusinate. Ambrogio, come narra la storia, venne decapitato il 16 agosto del 304 d.C., per non avere rinnegato Cristo, in località Monticchio a Ferentino. Ebbene anche quest'anno dal 12 al 16 agosto nella basilica Cattedrale e nella vicina piazza Duomo si svolgerà il rito solenne. Il 15 sarà esposta la statua ed è sempre un momento particolarmente atteso e commovente per i ferentinati e il 16 seguirà la reposizione altrettanto emozionante.

Questa volta entrerà in gioco il Green pass ed occorre prenotarsi per seguire le cerimonie in piazza Duomo. Secondo le disposizioni governative è necessario prenotarsi ai numeri 3792553595 oppure 3792553632 da martedì 10 agosto, dalle 9 alle 19, fino a sabato 14 agosto, 9-12. La prenotazione può essere effettuata anche con messaggio whatsapp ai numeri 3408666681 o 3398439365. Ai varchi di accesso in piazza Duomo per le messe che si svolgeranno all'aperto, bisogna esibire il Green pass o l'esito negativo del tampone molecolare effettuato nelle 48 ore prima delle celebrazioni.

Per le visite al santo, messe e momenti di preghiera nella Cattedrale, fanno sapere gli organizzatori, non c'è bisogno né della prenotazione, né del Green pass o del tampone. Il 12, 13 e 14 via al triduo di preparazione. Il 15, ore 11, prima messa; alle 19 presiederà il vicario generale mons. Giovanni Di Stefano e al termine esposizione di Sant'Ambrogio; dalle 22 veglia di preghiera presso il sepolcro, la Cattedrale resterà aperta tutta la notte. Il 16, ore 19, in piazza Duomo, messa presieduta dal vescovo diocesano mons. Ambrogio Spreafico e reposizione della statua.