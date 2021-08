Il16 agosto si rinnova per il comune di San Giorgio a Liri la secolare tradizione della festa dedicata al Santo della Carità, Rocco da Montpellier. San Rocco è stato un pellegrino etaumaturgo francese, considerato il secondo santo più invocato, dai cattolici europei, per ottenere la guarigione dal Covid-19.

Nel mese di marzo dello scorso anno, a pochi giorni dall'inizio del lockdown, anche a San Giorgio a Liri il parroco di allora don Pius Miclaus invocò san Rocco affinché aiutasse attraverso le preghiere e la meditazione della sua vita esemplare a combattere questo brutto periodo di paura del contagio, sconfiggendo il Coronavirus.

«Anche quest'anno - ha chiarito il comitato festeggiamenti - a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, il nostro paese è costretto a rinunciare alla processione in onore del nostro Santo patrono. Dopo la Santa Messa delle 20 del 16 agosto, che si terrà presso il parco La Forma, la statua di San Rocco, caricata su un mezzo adeguato, verrà accompagnata dal nostro parroco per le vie principali e le contrade del paese fino a tornare al monumento ai Caduti in piazza».

Il 16, inoltre, a partire dalle 21.30, si terrà in piazza Dante lo spettacolo de "Lo strano swing", ma per assistervi sarà necessario esibire il certificato Green Pass valido (ad eccezione di bambini e ragazzi fino a 12 anni). I posti a sedere sono a numero chiuso.

Stesse regole anche per lo spettacolo previsto per la sera del 17 agosto con il gruppo "Collant".