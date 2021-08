Iniziano a scaldarsi i motori per uno dei tanti eventi che gli amici di Matteo Onorati, venuto a mancare a Capodanno del 2017, organizzano in sua memoria.

Perché Matteo è sempre presente nei ricordi più belli dei suoi cari. Continua a vivere nei loro cuori.

Il 29 agosto si terrà la quinta edizione del memorial "Matteo Onorati". Il programma prevede alle 10 il ritrovo in piazza Colle Piscioso, alle 10.30 la partenza per il giro panoramico con la sosta al cimitero per fare visita alla tomba di Matteo. Alle 12 ci si sposterà in piazza Santa Liberata dove si terrà anche l'aperitivo. Non passa un giorno in cui, soprattutto sui social, non venga ricordato il giovane bovillense, con un post, una foto.

Tante le iniziative che amici e familiari organizzano in suo onore, diversi gli striscioni, murale, immagini con cui viene ricordato. E fervono i preparativi per il quinto memorial motoraduno. Matteo era una appassionato delle due ruote. «Sarà il pensiero che ci farà sorridere anche quando un motivo per farlo non ci sarà. Ciao pazzò». Le parole scritte su uno degli striscioni che lo scorso anno, hanno fatto da cornice al quarto memorial "Matteo Onorati". Palloncini bianchi e celesti, le sue foto su lenzuoli bianchi, striscioni con scritto scrivere nero su bianco quanto amici e familiari ogni giorno, da quando il giovane è prematuramente scomparso, portano nel cuore.

Appuntamento, quindi, per fine agosto con la quinta edizione dell'appuntamento dedicato a Matteo.