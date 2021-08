Si riaccendono i riflettori sugli eventi estivi della fonte Bonifacio VIII. "Emozioni d'Estate", un titolo che lascia intendere la qualità degli eventi organizzati dal "Fiuggi Bureau" e dalla "Media Eventi Fiuggi". Dopo i successi negli anni precedenti la rassegna sta diventando un vero e proprio appuntamento fisso, nello splendido scenario della Fonte Bonifacio VIII, all'insegna della buona musica, della cultura e del sano divertimento.

Quattro appuntamenti da non perdere: risate garantite domani con Uccio de Santis e Umberto Sardella, mentre la sera di mercoledì sarà la volta delle più belle canzoni di Napoli e Roma con Nando Citarella e Beba Albanesi. Serata imperdibile poi quella del 13 agosto nel ricordo di Ennio Morricone con il soprano Cristina Ferri e l'Ensemble dell'Accademia Isolana diretta dal maestro Sandro Taglione. Infine la sera del 14 agosto sarà la volta de "La Bohème", in un adattamento più leggero.

Si tratta di una delle opere musicali più importanti di Giacomo Puccini, con Mimì Soprano, Cristina Ferri, Laura Scapecchi, Rodolfo Tenore, Altero Mensi, Marcello Baritono, Francesco La Gattuta, Eugenio Zonini e Stefano Cencetti. Insomma un cast di prim'ordine per una serata speciale. Molto soddisfatto il direttore artistico Alfredo Ambrosetti. «Eventi di grande spessore, garanzia di divertimento. Questo calendario stilato è il risultato di un attento e curato esame, da sempre. Noi sappiamo cosa preferiscono i nostri amici ospiti delle Terme». Quattro serate da non perdere che garantiranno per i turisti serate all'insegna dello svago e divertimento.