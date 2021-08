La piazza centrale della città termale torna, purtroppo, protagonista, di un fatto di cronaca. Nella notte tra sabato e domenica infatti è scoppiata una lite tra due persone tanto che si è reso necessario l'intervento della polizia.

Ora saranno gli agenti a chiarire sulle cause e su eventuali conseguenze per i protagonisti della lite.

Il fatto ha richiamato l'attenzione di molte persone.

Piazza Spada in passato, soprattutto d'estate, era già stata teatro di furibonde risse.