In sella a un motorino risultato rubato, in due finiscono nei guai. Il conducente non aveva neppure la patente. A eseguire i controlli sono stati i carabinieri della stazione di San Giorgio, della Compagnia di Pontecorvo. Secondo quanto accertato, sembrerebbe che i due giovani sottoposti a controllo erano in sella a una moto per la quale lo scorso 28 luglio era stata presentata una denuncia.

Dopo le verifiche di rito, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario mentre per il ventenne e il diciannovenne fermati è scattata una denuncia per ricettazione. Quest'ultimo, che si trovava alla guida del mezzo, è stato anche segnalato all'autorità competente anche per guida senza patente, poiché mai conseguita.