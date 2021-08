È in arrivo un'altra ondata di calore. Dopo una settimana in cui le temperature sono scese rispetto alla precedente ondata di calore con Frosinone da bollino rosso, le previsioni indicano un innalzamento delle temperature. E scatta l'allarme per le persone più fragili e soggette a colpi di calore, come anche per prevenire il rischio incendi. Nella giornata odierna a Frosinone si attende un cielo sereno o poco nuvoloso con una temperatura massima di 35 gradi.

Temperature in ulteriore rialzo domani: secondo ilmeteo.it previsti sole e caldo con un a temperatura fino a 36 gradi, secondo 3bmeteo, invece, le temperature potrebbero arrivare fino ai 39 gradi. Mercoledì, invece, 36 gradi e nubi sparse per ilmeteo.it e sereno e poco nuvoloso con 38 gradi per 3bmeteo. A Frosinone, a luglio, è stata raggiunta la temperatura massima di 36,2 il giorno 30.

Sempre luglio è stato un mese particolarmente asciutto con meno 28 millimetri di pioggia rispetto alla media.

Ed è il quinto mese consecutivo con un saldo negativo per l'acqua nel confronto con le medie storiche. Secondo 3bmeteo «sulle regioni del medio Tirreno ci attende una settimana di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono attesi valori prossimi ai 38-40°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro e laziali, in particolare a partire da martedì con il caldo che andrà ad intensificarsi nel corso dei giorni.

Altrove temperature tra 32-36°C, con valori meno caldi sulle coste, ma con clima più umido. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo innocue velature o nuvolosità stratificata talora estesa, in transito tra lunedì e martedì».