Mercoledì 11 agosto 2021, dalle 11,00 alle 13,00, open day vaccinale anti Covid a Veroli nel piazzale della Filippina, ex parcheggio Cotral, con unità mobile attrezzata con operatori sanitari per accogliere tutti coloro che intendono vaccinarsi contro il Covid-19.

L'iniziativa, promossa dalla Asl di Frosinone su tutto il territorio provinciale di riferimento e favorevolmente accolta dal Comune di Veroli, è finalizzata ad agevolare al massimo la campagna vaccinale in corso attraverso un punto mobile di prossimità ai cittadini. Lo slogan è, infatti, "Il vaccino a casa tua..in piazza! Se non potete venire da noi, noi veniamo da voi"

«Ringraziamo la direzione generale della Asl dicono il sindaco Simone Cretaro ed il presidente della Commissione consiliare e delegato alla Sanità, Egidio Lombardi per aver accolto la nostra richiesta di prevedere anche una tappa a Veroli dell'importante iniziativa. È fondamentale continuare ad accelerare sulla campagna vaccinale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, specie per continuare a mantenere un soddisfacente livello di relazioni sociali ed un nuovo anno scolastico in presenza». D'altra parte, con il 78% di vaccinati con la prima dose ed il 58% che ha completato il ciclo di vaccinazione, Veroli è tra i centri più virtuosi della provincia di Frosinone.

L'obiettivo è quello di raggiungere anche quel poco più del 20% della popolazione residente al fine di immunizzare l'intera popolazione locale. Al punto mobile sarà somministrato il vaccino Janssen (Johnson & Johnson), che essendo un monodose consentirà di accelerare anche sui tempi del rilascio del green pass. «Confidiamo aggiungono Cretaro e Lombardi sulla collaborazione e sensibilità dei nostri concittadini che hanno sempre risposto con responsabilità ed impegno a tali iniziative di interesse sanitario, aventi l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita in termini socio-economici». L'appuntamento per vaccinarsi con accesso libero e gratuito è per mercoledì 11 agosto 2021 la mattina dalle 11.00 alle 13.00.