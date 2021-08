Mentre sale a otto il numero di contagiati da Covid nel comune di San Giorgio a Liri, l'Asl di Frosinone ha comunicato quattro casi di persone positive anche nel vicino comune di Pignataro Interamna. «Si raccomanda di seguire tutte le indicazioni per proteggersi dal virus – il monito del sindaco Benedetto Murro -. Come già detto più volte, chiunque abbia problemi a prenotare il vaccino o conosca famiglie con questo problema, magari situazioni di anziani soli o che non hanno supporto, può contattarci perché provvederemo noi».

Nel timore che possano determinarsi ulteriori focolai, a Sant'Ambrogio sul Garigliano intanto è stato deciso che la serata dedicata alla famiglia che si sarebbe dovuta svolgere lunedì prossimo è rinviata al mese di settembre, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. A far decidere in questo senso il parroco don Lorenzo Vallone è stato proprio l'aumento dei contagi nei comuni limitrofi tra i giovani e per la scarsa adesione alla campagna vaccinale.

Resta invece confermato il programma del dieci agosto presso l'edificio scolastico con la celebrazione eucaristica all'aperto presieduta da don Giovanni De Ciantis e la benedizione delle famiglie.