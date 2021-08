Un grave incidente si è verificato intorno alle 9 di questa mattina sulla via Pontina, all'altezza dell'Abvvie ad Aprilia. Sul posto per soccorrere gli occupanti di due auto e il conducente di un trattore sono giunti quattro equipaggi del 118 e i vigili del fuoco, per soccorrere le tre persone rimaste ferite nello scontro, una coppia a bordo di una Ford Puma e una donna a bordo di un'Audi.

Gravi disagi anche per il traffico: soltanto poco fa è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione Nord, mentre quella di marcia resta chiusa. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia e l'Anas.