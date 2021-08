Cultura, arte e spettacoli estivi con il progetto "Un'estate ad arte". Fulcro degli appuntamenti l'anfiteatro sul Liri, immerso nel verde, all'ombra dell'antica torre medioevale. «Anche quest'anno - comunica l'amministrazione comunale - l'arena del teatro conferma la sua dedizione a ospitare la cultura e diviene sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per tutti gli abitanti del territorio. Pertanto la programmazione degli eventi non può prescindere da una serie di appuntamenti tradizionali, che hanno contribuito a rendere il nostro centro un luogo di socialità e cultura in grado di offrire alla comunità un'offerta composita per tutte le età e per tutti i gusti.

Sebbene il difficile periodo di pandemia abbia messo a dura prova il settore dello spettacolo si riparte con il desiderio di guardare avanti e di condividere un progetto con il pubblico. Le manifestazioni di teatro, musica e cinema saranno realizzate con il sostegno ai Comuni del Consiglio regionale del Lazio e con il prezioso contributo di sponsor locali, grazie ai quali siamo riusciti a coprire la compartecipazione comunale.

Queste sponsorizzazioni hanno fatto sì che fosse possibile la realizzazione del nostro progetto ‘Una estate ad arte' e sono segno di vicinanza, supporto e attaccamento alla città. Purtroppo, ancora non siamo fuori da questa terribile pandemia e per questo saranno applicate le misure anti Covid-19 previste. In particolare, l'ingresso sarà consentito previa esibizione di Green pass o certificato di tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo oppure del certificato di guarigione».