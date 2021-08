L'assemblea annuale del Gal Terre di Argil ha eletto vice presidenti Donato Marsella, in rappresentanza del Comune di Colfelice, e Tommaso Ciccone per quello di Pofi. Nella splendida cornice delle grotte di Pastena, si è svolta sabato scorso l'assemblea annuale del Gruppo di azione locale Terre di Argil nei locali messi a disposizione dal Comune di Pastena. Il Gal rappresenta 31 soci, 12 pubblici, di cui 11 comuni che si collocano lungo le valli del fiume Sacco e del fiume Liri, e 19 privati tra associazioni di categoria e istituti di credito.

"Al termine dell'assemblea, che ha rinnovato la parte pubblica del Cda - si legge in una nota del Gal - sono risultati eletti Donato Marsella, che ricoprirà anche il ruolo di vice presidente, in rappresentanza del Comune di Colfelice, e Tommaso Ciccone, in rappresentanza del Comune di Pofi. Grande apprezzamento per l'operato del presidente Adriano Roma che ha ringraziato i consiglieri Sara Petrucci e Fabrizio Di Folco che hanno accompagnato il Gal in questo difficile momento legato alla pandemia. Il presidente, nel ringraziare la struttura tecnica per l'energica laboriosità, ha sottolineato il ruolo e il contributo dato dal Gal allo sviluppo economico e alla valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali, non solo relative al tessuto agricolo, ma anche ai servizi di sviluppo locale ed al turismo".

«Accolgo con estremo piacere questa nomina - ha commentato il sindaco Ciccone - Una nomina che mi consentirà ad impegnarmi ulteriormente all'interno di questa realtà importante che i comuni, e in particolare quello di Pofi, hanno fortemente voluto. Ringrazio i miei predecessori e i soci che mi hanno indicato all'interno del Cda, un ringraziamento particolare al presidente per le indicazioni date durante l'assemblea, ma soprattutto per l'impegno profuso fin dall'inizio di questa avventura».