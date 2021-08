Massima attenzione per il verde e il decoro. L'amministrazione comunale diretta da Antonio Como ha deciso di impegnarsi a fondo sulla cura del territorio urbano, degli spazi verdi, delle aree e delle strade di maggior accesso al paese. Dopo la sistemazione del parco di Fontana Grande con la realizzazione di un parco giochi attrezzato e sicuro per i più piccoli, la pulizia accurata del cimitero cittadino e delle zone verdi del centro, adesso è la volta della strada di Don Chei, luogo deputato al turismo da sempre.

Proprio in questi giorni è sottoposta ad un'accurata pulizia dei margini, al taglio di siepi, arbusti, erbacce infestanti che avevano col tempo invaso la carreggiata, dando un senso di trascuratezza a chi attraversava quella strada per raggiungere i ristoranti di zona.

Così l'amministrazione Como, visto anche l'approssimarsi delle festività e della festa del patrono San Lorenzo, con il miracolo del sangue che attrae migliaia di visitatori, e la festa di San Rocco, ha trovato le risorse in bilancio per affidare a una ditta la pulizia della strada, a partire dal suo tratto più malandato. Ne sarà felice anche l'opposizione che si è sempre battuta per una maggiore pulizia del paese, andando spesso allo scontro in aula consiliare.

Il Comune di Amaseno, purtroppo, sconta l'assoluta mancanza di operai nel suo organico a causa dei pensionamenti. Un dramma, visto che il territorio è vasto e ricco di siti pubblici di pregio e di forte valenza turistica, ma anche luoghi frequentati dai residenti, compreso il cimitero e il centro storico. Grazie all'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza si è fatto il possibile, completando il lavoro della ditta che effettua la differenziata e pulizia delle strade.