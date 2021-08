Il consiglio comunale di Strangolagalli richiamato alla discussione. La prima convocazione in seduta ordinaria è stata fissata dal sindaco Roberto De Vellis e attesa per martedì 10 agosto alle ore 19 mentre l'ipotetica seconda convocazione della riunione è fissata per il 12 agosto sempre alle 19. Le modalità di partecipazione saranno ancora una volta da remoto, tramite accesso sulla piattaforma meet.

Come già disposto nel novembre dello scorso anno, la seduta in videoconferenza è una prassi adottata per garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Qualora un consigliere comunale intendesse partecipare dalla sede municipale, dovrà sottoscrivere ed esibire il modulo di autodichiarazione per il Covid-19.

All'ordine del giorno, programmata la trattazione di soli 4 punti di varia natura tematica. In esordio, una rettifica alla delibera di giunta circa la variazione di bilancio di esercizio del 2021. Il consiglio passerà poi ad esprimersi circa le agevolazioni Tari previste dal decreto legge 73/2021.

Per lo stesso argomento, nel passato consiglio è passato alla revisione, il vigente regolamento per la disciplina. Un passaggio essenziale per rimodulare il sistema tariffario così come la definizione dei rifiuti e delle utenze, ribadendo le modalità di smaltimento ivi comprese quelle del compostaggio domestico.

Essendo una procedura che accorda una riduzione del 10% sulla quota variabile, sarà a discrezione dell'ente o del gestore provvedere a possibili verifiche per accertare la pratica effettiva.

Tornando al calendario delle battute consiliari, l'assise voterà anche circa la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e assestamento generale per l'esercizio finanziario del corrente anno. A chiudere il cerchio della discussione, la votazione per una modifica parziale del regolamento cimiteriale.