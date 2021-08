«Nella bella sede dell'associazione "Gottifredo" alcuni nostri studenti cinesi ricordano i responsabili che hanno "saltato" le vacanze nel loro Paese continuano la preparazione in lingua italiana e studiano per completare gli esami del loro primo anno di università e conservatorio.

Ci regalano grandi soddisfazioni, assistiti da un "team" di giovani e preparatissimi docenti, hanno superato tutte le prove e ne preparano altre.

In attesa del nuovo anno accademico».