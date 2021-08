E' stata inaugurata oggi pomeriggio alle ore 16, presso il palazzo espositivo della Fonte di Bonifacio VIII, la mostra di pittura e scultura contemporanea dal titolo "A proposito di acqua". L'evento rientra tra le iniziative promosse dalla Provincia di Frosinone nell'ambito del progetto "Provincia Creativa", in particolare nel secondo appuntamento dopo quello dell'anno scorso "I grandi artisti raccontano la Provincia di Frosinone", che ospitò una straordinaria esposizione di Bruno Donzelli.

La mostra, che terminerà il prossimo 29 agosto, è curata da Roberto Capitanio, direttore artistico della rassegna "I grandi artisti raccontano la Provincia di Frosinone" e vedrà di scena opere di Antonio Tramontano, Roberto Franchitti, Nino Barone e Cosmo Di Florio realizzate per l'occasione e ispirate a siti culturali della città di Fiuggi. Inoltre saranno presenti anche opere di Mark Tobey, Sam Francis e Vinicio Berti.

«È un'iniziativa di grandissimo pregio artistico - spiega il vicepresidente della Provincia Luigi Vacana - valorizziamo attraverso la grande arte i siti storici e le location più prestigiose del nostro territorio». «Significative anche le ricadute, se consideriamo il richiamo mediatico di cui si giovano questi artisti. Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamo al Comune di Fiuggi, alla direzione delle Terme, e a tutti gli artisti. Un grazie particolare poi a Roberto Capitanio, che con passione e una dedizione indicibile cura questa rassegna, divenuta subito una grande opportunità per il nostro Ente e per tutto il territorio». Da oggi quindi il via all'esposizione.