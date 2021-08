29 nuovi positivi in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 478 tamponi. I negativizzati sono 22. Restano a quota zero le vittime.

Questi i dati sull'andamento della pandemia resi noti nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La situazione nei comuni

Cassino registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più. Seguono Frosinone e Pontecorvo con 4. 3 a Ceccano, 2 ad Aquino, Serrone e Torrice. Un positivo in più in ognuno di questi comuni: Alatri, Arce, Cervaro, Ferentino, Isola del Liri, Paliano e San Vittore del Lazio.

Il confronto con ieri

Nel bollettino di ieri sono 25 i contagiati: 5 a Frosinone, 3 ad Alatri, Aquino e Paliano, 2 a Ceccano e Pontecorvo, 1 ad Atina, Cassino, Ceprano, Monte San

Giovanni Campano, Fontana Liri, Supino e Veroli.

In questa settimana si contano 185 positivi a una media di 37 al giorno. A venerdì scorso i casi erano 150, a 30 di media, per cui l'incremento attuale, rispetto ai

sette giorni precedenti, è del 23,3%. Zero le vittime.