Si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Paolo le esequie del trentatreenne originario di Cervaro, morto nella notte tra il 4 e il 5 agosto nel laghetto dell'Eur. A.P, promoter di 33 anni, giovane molto noto a Cassino e nel Cassinate era stato notato poco dopo mezzanotte e mezza sulle rive del laghetto dell'Eur.

Si sarebbe spogliato lasciando i suoi abiti, cellulare e portafoglio su una panchina e si sarebbe immerso. A far scattare l'allarme un vigilantes, non vedendolo più riemergere. Immediato l'arrivo di 118, vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato. Ma per il trentatreenne non c'era più nulla da fare.

Il corpo è stato affidato all'autorità giudiziaria per un esame esterno in attesa di ulteriori riscontri sulle testimonianze raccolte. Sul suo corpo non sarebbero stati evidenziati segni di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri la notizia dei funerali, con il nulla osta del magistrato. Le esequie si terranno questa mattina a Cervaro.