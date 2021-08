Per la prima volta dal 18 e 19 luglio i contagi in provincia scendono per due giorni consecutivi. Dopo i 64 casi di mercoledì, il top dal 9 maggio (64 casi anche allora) se ne sono contati 40 prima e, appunto, 25 ieri.

E anche gli indici scendono nelle ultime 24 ore: da 59,54 a 54,30 l'incidenza, dal 7,87% al 4,80%.

La giornata

Tornano così a scendere i contagi. Nel bollettino di ieri sono 25 i contagiati: 5 a Frosinone, 3 ad Alatri, Aquino e Paliano, 2 a Ceccano e Pontecorvo, 1 ad Atina, Cassino, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Fontana Liri, Supino e Veroli. In questa settimana si contano 185 positivi a una media di 37 al giorno.

A venerdì scorso i casi erano 150, a 30 di media, per cui l'incremento attuale, rispetto ai sette giorni precedenti, è del 23,3%. Era dal 18 e 19 luglio che non si registravano due giorni di fila di contagi in calo.

Ma, in quell'occasione, un giorno, il 19, era stato di lunedì, mentre due giorni consecutivi di calo nel mezzo della settimana era successo l'ultima volta il 5 e il 6 giugno con 7 e 2 dai 10 del 4 giugno. Ad agosto i casi sono saliti a 233, ovvero 38,83 al giorno. Un dato superiore, per ora, anche a quello di maggio, chiuso a 34,22. Luglio, invece, si era chiuso in rialzo a 12,38 rispetto al 6,3 di giugno. Negli ultimi tre giorni sono 25 i contagi registrati a Frosinone, 13 a Ceccano, 10 a Cassino, 8 a Pontecorvo, 7 a Alatri e Anagni.

Ad agosto (ma il dato è incompleto, mancando quello del 3 agosto a causa dell'attacco hacker) i casi sono 32 a Frosinone, 18 a Ceccano, 17 a Cassino, 10 a Alatri, 9 a Anagni, Pontecorvo, Roccasecca, 7 a Aquino, 6 a Paliano, 5 a Piedimonte San Germano, Sora e Sgurgola. Luglio era finito con 55 positivi nel capoluogo, 40 a Ceccano e 35 a Ferentino.

Gli indicatori

Si registra un'inversione di tendenza nell'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti che si calcola proprio di venerdì. Ieri il dato è sceso a 54,30 dai 59,54 del giorno prima, peraltro il massimo dai 60,38 del 16 maggio. L'incidenza era in aumento consecutivamente da 23 giorni. Tuttavia, venerdì scorso il dato era ancora a 42,14 per cui l'incremento è del 28,8%. Il 23 luglio, invece, il valore era attestato a 20,34 e il 16 luglio a 7,34, il 9 luglio a 3,77 e il 2 luglio a 4,82. In questo lasso di termini percentuali è stato il seguente: -21,7, +94,6%, +177,1%, +41,59%, +107,17% e +28,8%.



I tamponi

Sono 520 i tamponi analizzati ieri per un totale settimanale di 2.449. Venerdì scorso erano 3.259, per cui la diminuzione è del 24,85% probabilmente imputabile anche all'attacco hacker.



I decessi

Ieri è tornato lo zero alla voce decessi. In questa settimana se ne registra uno, come la scorsa, dopo che per quattro consecutive era rimasto a zero.



I guariti

Sono 21 i negativizzati registrati ieri, il valore più alto dai 24 del 26 giugno. Per la quarta volta in questa settimana i guariti sono in doppia cifra. Non succedeva dal periodo 21-27 giugno, a testimonianza del rialzo del dato che riflette, ovviamente, dell'aumento dei contagi.