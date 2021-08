Il grave incidente che si è verificato lunedì scorso purtroppo si è trasformato in tragedia. Infatti, dopo aver lottato tra la vita e la morte ha cessato di battere il cuore di Luigi Foglietta, 70 anni, presso l'ospedale romano del San Camillo dove era stato ricoverato. Il grave incidente si è verificato lungo la via Prenestina di prima mattina, in territorio di Paliano.

A scontrarsi sono stati l'uomo alla guida della sua Audi 156 e un mezzo pesante. Subito le condizioni del ferito sono apparse gravi e quando sono giunti i soccorritori del 118 sul posto si è deciso l'immediato trasferimento dell'uomo a Roma con l'eliambulanza. Sul posto sono giunti gli operatori della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi. Ma poi è giunta la triste e dolorosa notizia che l'anziano non ce l'ha fatta per le gravi ferite riportate.