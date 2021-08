25 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su 520 tamponi I negativizzati sono 21. Zero le vittime.

Questi i dati diffusi dalla Asl di Frosinone sull'andamento della pandemia in provincia.

La situazione nei comuni

Frosinone registra 5 nuovi casi, Alatri, Aquino e Paliano tre in più. Due nuovi casi a Ceccano e Pontecorvo. Un positivo in più in ognuno dei seguenti comuni: Atina, Cassino, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Fontana Liri, Supino e Veroli.

Il confronto con ieri

Il bollettino di ieri registrava 40 positivi come martedì ma 24 in meno rispetto a mercoledì, 7 guariti e un nuovo decesso, quello di una donna di 93 anni di Monte

San Giovanni Campano. I nuovi contagi provengono da

Ceccano e Sgurgola con 5, Frosinone con 4, Alatri, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo

e Roccasecca con 3, Aquino e Sora 2, Acuto, Anagni, Arpino, Cassino, Castelliri, Colle San Magno e Piglio con 1.