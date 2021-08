Tra le tante strade che versano in condizioni deplorevoli e che attendono urgenti lavori di sistemazione c'è via Monte Cappello, in contrada Castagneto. La foto che pubblichiamo, scattata da un residente del luogo, testimonia uno stato veramente deprecabile di ciò che resta del manto di asfalto, sgretolato in più punti e difficile da percorrere.

Se una persona non sapesse che si tratta di una strada del territorio alatrense, potrebbe facilmente immaginare che si trovi in qualche landa desolata o inabitata: invece, lungo questa strada ci sono diversi nuclei familiari, che lamentano l'impossibilità di fare una passeggiata sia a piedi che in auto.

Uscire di casa, insomma, ha un po' il sapore di una piccola "sfida": si può scegliere tra il rischio di inciampare per le buche o per la vegetazione che invade la stretta carreggiata, oppure mettere a dura prova le sospensioni e altre componenti della propria autovettura. «Siamo residenti di serie C, siamo gli ultimi degli ultimi», protesta più di qualcuno in maniera veemente, chiedendo la stessa attenzione che si sta avendo per altre vie della città: «Anche noi abbiamo diritto a percorrere la strada che ci conduce a casa in totale sicurezza. Siamo inoltre stufi di spendere soldi per i continui guasti meccanici nei quali incorriamo con le nostre macchine», è il coro unanime degli abitanti di Via Monte Cappello.