È di una donna di 41 anni ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno in via Rossetti a Latina, all'altezza dell'area del mercato settimanale.

Per cause in fase di ricostruzione da parte del personale della polizia locale di Latina, sul lungo rettilineo che da via Isonzo, porta al Piccarello, una Kia condotta da un pensionato di 68 anni e una Lancia Ypsilon guidata dalla donna sono entrate in collisione.

La Ypsilon a causa dell'impatto si è ribaltata e la conducente è stata trasportata al Santa Maria Goretti di Latina. Gli agenti stanno eseguendo un sopralluogo per ricostruire la dinamica del sinistro.