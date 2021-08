Covid-19, scatta la multa per uno stabilimento balneare di Formia. Il motivo? Mancanza di distanziamento sociale tra i partecipanti e autorizzazioni per l'evento. È stata sospesa per cinque giorni l'attività di balneazione di uno stabilimento del lungomare, dai Carabinieri.

Secondo gli accertamenti condotti dai militari infatti, impegnati in azioni di prevenzione e contrasto di violazione di normative anti covid-19 sul litorale pontino, l'attività in questione non rispettava gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e sicurezza dei cittadini.

In particolare infatti, i carabinieri del comando di Formia, hanno potuto appurare che la sera precedente, in occasione di uno spettacolo musicale organizzato dalla struttura, non era stato rispettato il previsto distanziamento sociale; inoltre lo spettacolo musicale è stato organizzato senza le necessarie autorizzazioni.

Al momento, a partire dunque dalla giornata di ieri, i carabinieri hanno disposto la chiusura dello stabilimento balneare in questione per la durata di cinque giorni.

Inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa che ammonta ad una somma pari a 2732 euro.