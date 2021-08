Omaggio a Dante Alighieri, Falvaterra è uno dei cento Borghi d'Italia inserito nel progetto di Matteo Fratarcangeli, che sta dedicando ai piccoli Comuni un canto della Divina Commedia. L'iniziativa dell'Amministrazione Piccirilli, suggerita e promossa dalla delegata alla Cultura e agli Eventi Elisa Ceccarelli, si svolgerà questa sera in piazza Della Porta, alle 21.

«Falvaterra cresce con questi progetti, siamo un Comune piccolo ma rappresentiamo un traino per gli eventi culturali ciociari e questa manifestazione ne è la prova. – dichiara soddisfatto il sindaco Francesco Piccirilli - Fin dall'inizio del nostro mandato, insieme alla mia squadra, ho voluto sposare iniziative ambiziose, capaci di portare il nostro paese al livello dei grandi Comuni. Dopo due anni e mezzo di amministrazione posso dire che, nonostante le difficoltà dovute al Covid, ci stiamo riuscendo in pieno. Stiamo realizzando tante iniziative turistiche, sociali e culturali grazie a una squadra che lavora a pieno regime e con grande spirito di servizio. Pertanto, invito tutti in piazza della Porta. Non mancate».

Il consigliere delegato Elisa Ceccarelli aggiunge: «Che bella soddisfazione essere tra i 100 borghi d'Italia scelti per questo progetto: Falvaterra rappresenta un'eccellenza della divulgazione e promozione della cultura. L'iniziativa di Matteo porta in tutta Italia i 100 canti della Divina Commedia, esplorando le incredibili affinità del presente con il viaggio del Sommo Poeta.

Una serata di riflessione, attraverso la quale potremmo rileggere in chiave moderna il secondo Canto del Purgatorio. Il progetto ci ha permesso di metterci in rete con altri 99 Comuni attraverso il sito Internet dedicato, ed ha trovato spazio anche sulla Rai. Far parte di questa iniziativa è un vanto per tutti noi. Ricordo, infine, che per partecipare è necessario rispettare i requisiti richiesti: aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, oppure essere guariti da non più di sei mesi, o avere effettuato un test molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti».