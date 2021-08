Una campagna contro il randagismo promossa dall'amministrazione Caligiore. È l'iniziativa portata avanti dall'assessorato all'ambiente guidato da Riccardo Del Brocco per una città sempre più pet friendly. Questa campagna, infatti, arriva a stretto giro dopo l'inaugurazione dell'area sgambamento cani all'interno di Castel Sindici, durante la quale si erano fatte sentire le voci di chi chiedeva provvedimenti contro il randagismo in città.

Così domani tutti i cittadini che vorranno usufruirne, potranno recarsi proprio all'interno dell'area riservata agli amici a quattro zampe per la campagna di microcippatura interamente gratuita.

«Prosegue il percorso verso una Ceccano amica degli animali - spiega l'assessore Del Brocco - insieme alle associazioni serie, sul contrasto al randagismo. Ringrazio la sezione provinciale dell'Accademia Kronos, nelle persone del presidente Bruni, del vice Buonanotte e del referente locale Fiorini, per aver proposto il comune di Ceccano come tappa. È evidente che ormai siamo punto di riferimento ed avanguardia tra le città più evolute su questo aspetto, ben oltre le medie provinciale e regionale.

Siamo al secondo step promesso in campagna elettorale e proseguiremo con campagne di sterilizzazione e sensibilizzazione sulle adozioni, centrando tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, segno di un grande gioco di squadra e di un clima di collaborazione totale di tutta l'amministrazione comunale».

E conclude: «Insieme al capogruppo Giancarlo Santucci, ricordiamo l'appuntamento di sabato, dalle 14 alle 19, presso l'area "Amici a 4 zampe" di Castel Sindici. Poche e semplici le regole: la microcippatura è possibile per tutti i residenti in provincia di Frosinone che si presenteranno muniti di documento d'identità e di codice fiscale».

Un'iniziativa a tutela di tutti, degli animali domestici e dei loro padroni, all'interno della cornice offerta dalla nuovissima area dedicata all'interno del parco di Castel Sindici.