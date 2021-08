Nessuna tregua per gli incendi estivi che nelle ultime ore stanno attaccando su più fronti il Cassinate. Dopo il vastissimo incendio registrato mercoledì a Cervaro, su monte Aquilone, e andato avanti per tutta la notte fino al tardo pomeriggio di ieri, nella serata di mercoledì un altro fronte si è aperto tra Roccasecca e Santopadre: lambita la zona di Santo Spirito, con i residenti che da lontano hanno monitorato il cerchio di fuoco. Nottata di attesa, poi ieri mattina ancora l'odore acre a invadere l'intera zona. E una nuova chiamata alla sala operativa regionale della protezione civile: l'sos è scattato a Colfelice. E poi, poco dopo le 17.30, un nuovo rogo a Roccasecca, zona Torretta.

Immediata l'attivazione della Protezione civile, mentre i canadair e gli elicotteri della Regione ancora continuavano a cercare di mettere in sicurezza monte Aquilone: una lotta davvero senza eguali. Proprio gli uomini della Protezione civile di Cassino nei giorni scorsi sono riusciti a mettere in salvo in extremis una donna che pur di salvare le sue pecore stava rischiando la vita: le fiamme divampate in una zona di montagna avevano raggiunto l'allevamento. Solo il pronto intervento della Protezione civile ha evitato il peggio.