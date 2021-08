La Pro loco fabraterna, in questi giorni finita nel mirino dell'amministrazione comunale, sabato scorso ha riunito l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo delle cariche. Per evitare assembramenti, si è deciso di tenere l'assemblea presso il bar "The River", dopo aver comunicato agli iscritti la variazione. L'assemblea ha visto una grande partecipazione dei soci, che hanno votato all'unanimità i nuovi organismi direttivi. Rinnovato quasi totalmente il Consiglio direttivo, con la sola Elisa Lonoce confermata nella sua carica di vicepresidente.

Ad assumere l'incarico di presidente sarà Danilo Diana, da anni attivo nel mondo dell'associazionismo e nella promozione turistica e culturale. «Sono orgoglioso per la nomina ricevuta e già pronto a mettermi al lavoro per portare avanti i primi progetti - ha detto il neo presidente Diana - Insieme a tutti i componenti del direttivo cercherò di operare nel pieno spirito di promozione che guida un'importante organizzazione come la Pro loco».

La presidente uscente, Marina Scopigli, ha deciso di non ricandidarsi, augurando buon lavoro al nuovo direttivo.

L'assemblea, su proposta dello stesso Diana, ha riconosciuto alla Scopigli, dopo una guida ventennale della Pro loco, la presidenza onoraria. «Un giusto riconoscimento per un lavoro eccezionale portato avanti per vent'anni, con dedizione e grandi risultati», ha sottolineato Diana.

«Inizia un nuovo percorso per la Pro loco di Ceccano - ha concluso il neo presidente - Un'associazione centrale per la nostra città, che intendiamo promuovere con grandi iniziative ed eventi importanti».