Da ieri e fino al 9 agosto la circolazione sarà nuovamente interdetta in via Scaccia Scarafoni per procedere con i lavori di ripristino della strada, oggi disseminata di buche e dossi. Il Comune vuole fare presto, concentrando nel minor tempo possibile i lavori per non creare ulteriori disagi ai residenti.

Si procederà dunque al ripianamento della sede stradale e contestualmente alla rimozione delle radici che hanno sollevato l'asfalto. Si procederà a step e l'operazione verrà conclusa con la messa a dimora di nuovi alberi autoctoni. La circolazione sarà autorizzata nuovamente martedì per non compromettere lo svolgimento del mercato settimanale.

Il coordinamento verolano di FdI commenta: "Appoggiamo la scelta dell'amministrazione, certamente sollecitata dalla nostra azione, proposta a più riprese con interpellanze ed interrogazioni ufficiali. L'impossibilità di gestire la condizione ormai deteriorata delle radici arboree ha reso obbligata la scelta del taglio degli alberi che, proprio per questo, si configura come una sconfitta nella manutenzione del verde pubblico. Adesso, però, si deve necessariamente, e in tempi brevissimi, procedere al reimpianto di alberi con radici a fittone. L'amministrazione deve dimostrare di voler investire sul decoro della città a risarcimento di un lungo periodo di trascuratezza più volte sottolineato dal nostro gruppo consiliare.

Gli alberi possono certamente migliorare l'intera zona Civerta-San Leucio e valorizzare, inoltre, l'area delle mura pelasgiche che attualmente si trova in condizioni non ottimali, come di recente è stato posto in evidenza dal nostro gruppo. In ogni caso, il taglio dei pini va considerato solo il primo passo della riqualificazione dell'area cui deve seguire il reimpianto degli alberi adulti di quercia selvatica nel periodo autunnale, come promesso dall'amministrazione stessa. Sarà un preciso impegno di Fratelli d'Italia vigilare affinché il completamento dell'operazione avvenga nei tempi stabiliti».