Una location d'eccezione per serate da non perdere in sicurezza. Villa Gasbarra pronta ad ospitare "Aspettando Ferragosto…in Villa", nell'ambito degli eventi estivi, "Ferentino Estate 2021….tutto fa spettacolo". Il variegato programma, organizzato dal Comune, assessorati allo spettacolo, cultura e turismo di concerto con l'associazione Proloco, prevede da giovedì 12, quattro serate evento, presso la suggestiva location, parco di area verde pubblico di "Villa Gasbarra", nel rispetto delle norme anti Covid19.

Serate diversificate in teatro, animazione per bambini, musica, canzoni, cabaret e prosa. Programma denominato: "Aspettando Ferragosto in Villa". L'ingresso come sempre sarà gratuito e su prenotazione al numero telefonico: 353/3756695. L'inizio degli spettacoli sarà quello delle ore 21.15.

Si inizia giovedì prossimo, 12 agosto, con lo spettacolo teatrale curato dall'associazione culturale "Le Strenghe", "Signori….comincia la prova" con la regia di Cataldo Nalli; venerdì 13 agosto spettacolo con animazione per bambini e famiglie, "Risate all'aperto" a cura di "Skarabokkio"; sabato 14 agosto, vigilia del Ferragosto, tradizionale appuntamento con la 9^ edizione dello show music live, "Noi le cantiamo….così aspettando il Ferragosto in Villa", presentato da Oreste Datti, con i cantanti: "Il Califfo Ciociaro", Paola Padovano, Marco Prata, Fabio Fax "Renato Zero Ciociaro", "Jason", Simone Magliocchetti, Albero Auricchio, Gabriele Costa oltre al cabarettista, " Tony l'Imitatore ".

Gli spettacoli a Villa Gasbarra si concluderanno martedi 17 agosto con lo show teatrale a cura della "Manus Opera", dal titolo: "La notte prima della disfida". Non farà mancare la presenza alle serate a Villa Gasbarra, il sindaco Antonio Pompeo che, in primis, si è adoperato per riproporre nella location "de quo" in sicurezza, eventi sempre apprezzati e partecipati, nell'ambito del programma "Ferentino Estate 2021". Insomma un poker di serate da non perdere.