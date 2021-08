Oggi sarà il "Green day". Da oggi scatta l'obbligo del certificato verde per mangiare o partecipare a una serie di eventi, al chiuso, ma anche per spettacoli ed eventi sportivi. Non senza polemiche, e distinguo nella stessa maggioranza di Governo, entra in vigore il green pass, forte, da ieri, anche del via libera della Corte costituzionale francese alla quale in molti guardavano anche da questa parte delle Alpi. Il green pass sarà obbligatorio dai 12 anni in su con l'unica eccezione per chi è in possesso di «idonea certificazione medica».

Sarà possibile, pertanto, svolgere una serie di attività solo se si è in possesso della certificazione verde (basterà anche la prima dose del vaccino), o se in possesso del certificato di guarigione dal Covid entro sei mesi. In alternativa si dovrà mostrare il risultato di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (entro le 48 ore).