I 40 casi di ieri sono perfettamente in linea con la media settimanale. In quattro giorni sono 160 i nuovi positivi al Covid in provincia di Frosinone. Giovedì scorso il totale settimanale era arrivato a 100, ragion per cui l'incremento attuale è del 60%. Non a caso anche il Gimbe inserisce la provincia di Frosinone tra le 62 in cui nel periodo 28 luglio-3 agosto l'incremento è stato maggiore di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tuttavia la Ciociaria è nel fondo di questa classifica con una crescita di 52, al pari di Latina, dietro solo Cremona, Verbano-Cusio-Ossola e Belluno. Al contrario il top è rappresentato da Cagliari con 303, Ragusa con 236 e Caltanissetta con 197.

Il bilancio

Nel bollettino ci sono dunque 40 positivi come martedì ma 24 in meno rispetto a mercoledì, 7 guariti e un nuovo decesso, quello di una donna di 93 anni di Monte San Giovanni Campano. I nuovi contagi provengono da Ceccano e Sgurgola con 5, Frosinone con 4, Alatri, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo e Roccasecca con 3, Aquino e Sora 2, Acuto, Anagni, Arpino, Cassino, Castelliri, Colle San Magno e Piglio con 1. La settimana è a 160 casi, 60 in più rispetto allo scorso giovedì (più 60%). La media di 40 al giorno è superiore, al momento, ai 32 con i quali si è chiusa la passata. L'incremento resta inferiore rispetto a quello registrato tra il 19-25 luglio e il 26 luglio-2 agosto (79,2%). La media del mese finora è di 41,6 con 208 contagi. Quindi, in cinque giorni, già superato il totale di giugno (189) e siamo a un passo dal raggiungere i valori di settembre (223). Agosto 2020 si era chiuso con 159 positivi.

Gli indici

Complice il ridotto numero di tamponi, frena il tasso di positività, ieri sceso al 7,87% dal 9,50% di mercoledì e dall'8,03% di martedì. Giovedì scorso, però, era al 4,72%. Ad agosto il tasso di positività è all'8,36% contro l'1,93% di luglio. Sale leggermente anche l'incidenza a sette giorni ogni 100.000 abitanti, ieri a 59,54. L'andamento settimanale è il seguente: 48,64 lunedì, 52,62 l'indomani, 58,70 mercoledì. La passata settimana le cifre oscillavano tra il 26,83 di lunedì e il 35,85 di giovedì.

I tamponi

Dopo che nelle ultime tre settimane il numero dei tamponi nella Asl di Frosinone era sempre cresciuto (da 3.631 del periodo 5-11 luglio a 4.599 del periodo 26 luglio-1° agosto), in questa settimana si sta assistendo a una contrazione. Lunedì sono stati analizzati 250 tamponi, martedì 498, mercoledì 673 e giovedì 508 per un totale di 1.929. A giovedì della passata settimana i tamponi eseguiti erano 2.614, quindi adesso sono meno 26,2% su sette giorni.

I decessi

Nuovo decesso legato al Covid comunicato in Ciociaria.

Si tratta di una donna di 93 anni di Monte San Giovanni Campano. È il primo morto di agosto ed il secondo in due settimane dopo che per 34 giorni consecutivi non ce n'erano più stati con ben quattro settimane di fila senza vittime.

I guariti

Sono 40 i guariti di questa settimana con i 7 comunicati ieri. La scorsa settimana a giovedì erano 22. Il dato, da un po', si conferma in crescita.