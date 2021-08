Schianto in A1 poco fa tra i caselli di Cassino e Caianello, direzione Napoli, in territorio di Mignano. Un conducente incastrato nel mezzo e code per oltre nove chilometri. Ancora non sono stati resi noti i dettagli sull'incidente appena accaduto in autostrada.

Al momento è certo l'intervento di 118 e vigili del fuoco di Cassino per cercare di estrarre il conducente di uno dei mezzi coinvolti dall'abitacolo.

Sono, inoltre, appena arrivate un'eliambulanza per il conducente incastrato e un'ambulanza che ha soccorso mamma e bambino coinvolti. Traffico bloccato e operazioni di soccorso in corso.