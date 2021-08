C'è un'altra vittima del Covid-19 in Ciociaria. E' quanto registra la Asl nel bollettino che certifica l'andamento quotidiano della pandemia in provincia. Dal 24 giugno a ieri si contava una sola vittima con ben cinque settimane a zero. Oggi, purtroppo, si tornano a contare le vittime.

40, invece, i nuovi positivi ultime 24 ore, su un totale di 508 tamponi. Sette i negativizzati.

La situazione nei comuni

I nuovi positivi sono così distribuiti: 5 a Ceccano e Sgurgola, 4 a Frosinone, 3 ad Alatri, Paliano, Piedimonte San Germano, Pontecorvo e Roccasecca. Due nuovi casi ad Aquino e Sora. Uno ad Acuto, Anagni, Arpino, Cassino, Castelliri, Colle San Magno, Piglio.

Il confronto con ieri

Su 673 tamponi eseguiti, nella giornata di ieri erano 64 i positivi. Più della metà si concentra in quattro comuni: 16 a Frosinone, 8 a Cassino, 6 ad Anagni e Ceccano.

Quindi 4 a Villa santa Lucia, 3 a Pontecorvo e San Giorgio a Liri, 2 a Castro dei Volsci, Roccasecca e Sora, Alatri, Atina, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Patrica, Piedimonte San Germano 1.

Più altri 3 la cui residenza non è stata comunicata.

In crescita pure ieri gli attuali ricoverati per Covid in ospedale. In settimana si hanno già 120 casi a una media giornaliera di 40. Al momento il valore è superiore ai 32 con cui si è chiusa la scorsa settimana nonché ai 125 e ai 51 delle due precedenti.