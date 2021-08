Misure anti-movida e per arginare il rischio dovuto agli assembramenti anche a Sperlonga. Sulla scia di quanto avvenuto a San Felice Circeo e Ponza, il sindaco Armando Cusani ha infatti emesso nelle ultime ore un'ordinanza per obbligare residenti e turisti all'utilizzo della mascherina all'aperto tutti i giorni, dalle 18.00 alle 3.00 fino al 15 settembre.

Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato nelle seguenti aree pubbliche o aperte al pubblico: Corso San Leone (altezza monumento ai caduti verso piazza della Libertà); piazza della Libertà; via Tiberio; via I Ripa; via II Ripa; via III Ripa; via IV Ripa; via Tacito; via Ottaviano; via I Orticello; via II Orticello; via III Orticello; via IV Orticello; via S, Antonio Abate; via Marconi; Corte del Monastero; via dei Benedettini; via Porta Piccola della Chiesa; via Madonnella; via Giosa; via Lebina; via I Ospedale; via II Ospedale; via Tito Livio; Belvedere del Ridosso.

Nel frattempo, ieri la Asl di Latina ha annunciato 18 nuovi casi positivi al Covid in provincia, 5 ricoveri, 8 guarigioni e 2.953 vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore. La stessa Asl pontina - che continua a monitorare la situazione del cluster scoppiato nel campeggio Sant'Anastasia del salto di Fondi - ha anche reso noto, dopo l'attacco hacker alla Regione Lazio e il blocco dei sistemi informativi regionali, che «sarà garantita l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, visite e diagnostica strumentale, già prenotate - si legge nel comunicato -: al momento della presentazione dell'utente si provvederà alla registrazione manuale dei dati, anche al fine della successiva richiesta di pagamento ticket, in caso di utenti paganti. Sarà garantita l'erogazione delle prestazioni laboratorio che avvengono in accesso diretto: al momento della presentazione dell'utente si provvederà alla registrazione manuale dei dati, anche al fine della successiva richiesta di pagamento ticket, in caso di utenti paganti».