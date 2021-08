Travolta e uccisa da un camion mentre si allenava in sella alla sua amata bici. E' morta così, a soli 32 anni, Valentina Caso. Il tragico incidente a Robecco sul Naviglio, nel milanese.

Sul posto sono intervenuti autoambulanze, automedica e la polizia locale. La donna, appassionata di ciclismo e di triathlon, era iscritta all'associazione "Tapascione running club".

"Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimetro in nessuna disciplina", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. E anche: "Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori".