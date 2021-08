Corre il Covid a San Giorgio. Nel giro di pochi giorni nel paese della valle dei santi sono saliti a sette i casi di persone positive al virus. Dopo i tre cittadini, due giovani e un bambino, registrati nello scorso fine settimana, l'Asl di Frosinone ha segnalato purtroppo quattro nuovi contagi. «I cali dei mesi scorsi hanno spinto molti ad allentare le misure di prevenzione, ma i numeri di questi giorni dicono inequivocabilmente che il virus non è ancora debellato e che non dobbiamo concedergli nulla - le parole del sindaco Lavalle - Chiedo a tutti i sangiorgesi di far prevalere il senso di responsabilità individuale e collettivo».

Da tre mesi non si registravano infatti più casi di persone positive al Coronavirus nel comune di San Giorgio. Nel fine settimana, invece, sono stati segnalati ben tre casi, due giovani e un bambino, che sono sottoposti a isolamento domiciliare. In quarantena ovviamente sono anche i loro congiunti conviventi. Il sindaco ha immediatamente deciso di sospendere il campus estivo, perché il bambino risultato positivo stava frequentando l'attività organizzata dall'amministrazione.

Per questo 50 persone, tra bambini e assistenti sono stati sottoposti alla quarantena precauzionale: tra due settimane dovranno eseguire il tampone molecolare.

Per evitare ulteriori rischi, l'associazione culturale "Artisti del Lago" ha rinviato ad altra data la manifestazione "Piazziamo i giochi" che si sarebbe dovuta svolgere questa sera. «Questo ci conferma quanto già sapevamo: nonostante le drastiche diminuzioni dovute alla campagna vaccinale in corso, il rischio di contrarre il Coronavirus non è ancora del tutto scongiurato - commenta il sindaco che ha ricevuto la comunicazione dell'Asl - Ribadisco il mio invito a tutti i cittadini affinché siano rispettate le restrizioni per proteggere se stessi e gli altri».

Nelle ultime settimane qualche caso di contagio si è registrato anche negli altri piccoli comuni della Valle dei Santi, giovani soprattutto. I sindaci invitano a non abbassare la guardia e a vaccinarsi.