Preso a sprangate da un cliente. Ferito un commercialista, quarantenne, di Frosinone. L'aggressione ieri mattina in via Adige, nella parte bassa del capoluogo. Indagini degli agenti delle Volanti che sono subito intervenuti sul posto. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che l'aggressore sia un professionista del capoluogo. Sul posto oltre ai poliziotti è intervenuto il personale medico per prestare le prime cure al ferito e trasportarlo all'ospedale Fabrizio Spaziani.



La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un cliente stava aspettando il commercialista sulla strada. Ne è nata una discussione. L'aggressore dalle parole sarebbe passato ai fatti, colpendo a sprangate il commercialista. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118. Il quarantenne è stato trasportato con ferite alla testa nella struttura ospedaliera del capoluogo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.



Le indagini

Immediate anche le indagini degli agenti della squadra Volanti coordinati dal dirigente Antonio Magno che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato il cliente ad aggredire il commercialista ciociaro.