Stop all'energia elettrica ad Anagni. Questa avverrà nella giornata del prossimo 10 agosto. «"E-distribuzione" spiega il primo cittadino ha comunicato che martedì 10 agosto 2021 dalle 14 alle 17 l'energia elettrica verrà interrotta per l'esecuzione di lavori sugli impianti. Le zone interessate dallo stop sono le seguenti: Vicolo Sotto la Piazza da 11 a 13; Vicolo del Macello 8, da 1 a 3a, 7b; Vicolo del Sordo sn, da 4 a 6, 14; Vicolo del Sordo 1, da 5 a 7; Vicolo Osteria da 1 a 3; Via Santa Chiara 3a, 7; Via Stoppani 9, 13; Via Stoppani 6, sn; Via del parlatorio 4; Via Santa Chiara 18 e Via Piscina 2.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori».