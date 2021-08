Brucia monte Aquilone. Una colonna di fumo alta e densa ben visibile da Cervaro e dalla vallata. Le fiamme sarebbero circoscritte in alta montagna e sul posto sarebbero già in azione canadair ed elicotteri per cercare di spegnere il fuoco.

Le abitazioni si trovano lontano dall'area che vantava uno dei boschi più apprezzati del territorio e una vegetazione rigogliosa. Tanti i commenti sui social e qualcuno avanza anche accuse contro gli ignoti che negli anni e nelle ultime settimane stanno devastando le aree verdi del territorio e del Paese.

Le temperature elevate di certo non aiutano. Massima allerta.