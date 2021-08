Luca Palamara ex magistrato, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato ospite nella mattinata a Fiuggi.

All'interno della Fonte Bonifacio VIII, Palamara è stato intervistato sul libro "scandalo", "Il Sistema", scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti. Incalzato dalle domande dei giornalisti Corrado Trento, Vittorio Macioce e Alessio Porcu, nell'ambito della rassegna "Ritorno al Futuro - Il Mondo che Verrà" promossa dal Comune di Fiuggi e dalla sua controllata ATF S.p.A., l'ex magistrato ha svelato qualche retroscena del "Sistema".

Tutti i dettagli sull'incontro a Fiuggi, domani in edicola con Ciociaria Oggi.