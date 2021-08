Balzo in avanti dei contagi in Ciociaria. I positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 64. Numeri così elevati non si registravano ormai da settimane. 673 i tamponi eseguiti e 10 i negativizzati. Unico dato incoraggiante quello sui decessi che resta fermo a quota zero. L'impatto della variante Delta continua a farsi sentire.

La situazione nei comuni

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi con 16 positivi in più. 8 a Cassino, 6 ad Anagni e Ceccano, 4 a Villa Santa Lucia. 3 nuovi positivi a Pontecorvo e San Giorgio a Liri. Due casi in più a Castro dei Volsci, Roccasecca e Sora. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Alatri, Atina, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Patrica e Piedimonte San Germano.

Il confronto con ieri

Il tasso di positività sale all'8,03% in provincia di Frosinone. Ieri si sono registrati 40 casi su

498 tamponi effettuati. Ci sono stati anche 13 negativizzati, persone che cioè hanno superato la

malattia. Nessun decesso.

Tamponi in emergenza per attacco cybernetico Regione Lazio

Si informano i cittadini della ASL di Frosinone - si legge in una nota dell'Azienda - che fino al perdurare del blocco dei sistemi informatici regionali sarà possibile effettuare i tamponi molecolari/antigenici presso i drive-in della ASL di Frosinone tramite accesso diretto muniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria, e richiesta cartacea del medico.

Potranno effettuare i tamponi i soggetti in possesso di ricetta medica cartacea con indicazione diagnostica per: sintomatologia per sospetto COVID-19, contatto di caso COVID-19, inizio o fine quarantena/isolamento, e per necessità di ricovero ospedaliero. A far data dal 06/08/2021 gli esiti dei tamponi potranno essere ritirati dal giorno successivo all'effettuazione degli stessi presso le seguenti sedi RECUP dal lunedì alla domenica, dalle ore 13.00 alle ore 18.00: Distretto A: postazione CUP Presidio Sanitario Via Onorato Capo 2 – Anagni. Distretto B: postazione CUP ex Ospedale Viale Mazzini snc – Frosinone. Distretto C: postazione CUP Ospedale SS.Trinità – Sora. Distretto D: postazione CUP Ospedale S. Scolastica - Cassino.

La suddetta modalità di ritiro dei referti dei tamponi COVID-19 continuerà ad essere in vigore anche dopo il ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici regionali, attraverso i quali il referto sarà visualizzabile sul fascicolo sanitario personale. Dal 06/08/2021 verrà disattivato l'indirizzo mail: referticovid@aslfrosinone.it che non sarà più utilizzabile per richiedere il referto.