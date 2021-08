Polemiche in paese sulla viabilità. I social si scaldano e il dibattito si accende: «In una calda mattinata di agosto le macchine in via S. Maria sfrecciano ad altissima velocità. Inutile imprecare. Bisogna stare zitti e vivere nell'angoscia quotidiana - scrivono su Facebook - Eppure qui i dissuasori di velocità c'erano e sono stati rimossi. Sono rimasti solo i segnali che limitano la velocità a 30 chilometri orari. Forse gli amministratori hanno ritenuto che questo tratto di strada non fosse più pericoloso.

Purtroppo i numerosi incidenti e le morti di giovani stanno a dimostrare il contrario. Insensibilità? Sicuramente no visto che in via Pantano lungo e via monne i dissuasori sono stati messi. Auguriamoci che nulla debba accadere di tragico. Noi che qui abitiamo comunque continueremo a vivere nell'angoscia».

I residenti chiedono un intervento e misure adeguate per la tutela dei cittadini.