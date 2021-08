A un mese dalla scomparsa di Daniela D'Emilio, oggi alle ore 19, nella cattedrale di Santa Maria a Frosinone, sarà celebrata una messa in suo ricordo. La famiglia D'Emilio/De Angelis ringrazia quanti vorranno partecipare.

La signora D'Emilio, moglie del presidente del Consorzio per lo Sviluppo industriale di Frosinone Francesco De Angelis, ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in Puglia. Un infarto che purtroppo non le ha lasciato scampo.