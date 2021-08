"Liberamente ceramica": in mostra i lavori della casa di reclusione di Paliano. Fino all'8 agosto sarà possibile visitare presso il Teatro Esperia la mostra di lavori artigianali realizzati dagli ospiti della Casa di reclusione dalle 10 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30. «La attività promosse nella Casa di reclusione - ha dichiarato il vicesindaco con delega alla cultura Valentina Adiutori - rappresentano uno strumento ideato per incoraggiare le potenzialità e le capacità artistiche a manuali dei detenuti e creare un percorso formativo per un loro futuro reinserimento sociale».

«Siamo molto orgogliosi di partecipare a questi progetti - conclude - ritagliando uno spazio espositivo per questi lavori all'interno del calendario delle festività estive della nostra città». «Ringrazio a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale la dottoressa Angeletti, direttrice dell'istituto», saluta il sindaco Alfieri.