I cinghiali assediano il centro cittadino, avvistamenti di gruppi di ungulati anche molto numerosi vengono segnalati sia nelle periferie che in pieno centro urbano, orti e giardini devastati dai voraci predatori notturni.

Il video di un gruppo di cinghiali ripresi poco distante dalle Scuole Medie di via San Magno è diventato virale. Lunedì, verso l'imbrunire, le schiene irsute sono spuntate tra la vegetazione rivelando la presenza di numerosi esemplari a breve distanza dalla farmacia Giuliani.

La possibilità che gli animali appartengano ad una colonia insediatasi nei pressi dell'edificio scolastico progettato da Massimiliano Fuksas è piuttosto concreta.

Tra via dello Spizzone e l'area di pertinenza della scuola ci sono superfici non lavorate e poco frequentate, luogo ideale per i cinghiali che potrebbero aver scelto di viverci e riprodursi. Sono giunte segnalazioni di avvistamenti anche da via Prignano di Sotto, sempre sulla dorsale Ovest della collina anagnina. Per non parlare degli animali ripresi giorni fa nel parcheggio del cimitero, sulla dorsale opposta della città.

Le campagne stanno risentendo del numero crescente di esemplari, ed il fatto che una scrofa in condizioni ideali possa procreare più di una volta l'anno, fa temere una vera e propria invasione di indesiderati ospiti.

Dalla Macchia anagnina per eccellenza, al boschetto di via Cerere Navicella ed alla zona di Tufano, e nei dintorni di Faito, allevatori e coltivatori sono disperati. Né sembrano sortire effetto le battute di caccia autorizzate ed organizzate per ridurre il numero di animali. Gli ingenti danni non vengono risarciti, e le lamentele stanno dando vita a manifestazioni di protesta anche eclatanti.

Un problema estremamente serio quello della fauna selvatica, soprattutto dei cinghiali, la cui soluzione non deve e non può essere ancora rinviata.