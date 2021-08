Il tasso di positività sale all'8,03% in provincia di Frosinone. Ieri si sono registrati 40 casi su 498 tamponi effettuati. Ci sono stati anche 13 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. Nessun decesso. L'impatto della variante Delta continua a farsi sentire dunque.

Il trend

Siamo nella settantacinquesima settimana dall'inizio della pandemia in Ciociaria. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 520 giorni. L'andamento è il seguente: 16 casi il due agosto, 40 il tre. Per un totale di 56 e una media giornaliera di 28. La settimana precedente era andata così: 8 casi il ventisei luglio, 21 il ventisette, 35 il ventotto, 36 il ventinove, 50 il trenta, 26 il trentuno, 48 il primo agosto. Per un totale di 224 e una media di 32 al giorno. Il trend completo delle ultime settimane: 125,85 nella cinquantasettesima, 96,42 nella cinquantottesima, 74,85 nella cinquantanovesima, 74,28 nella sessantesima, 58,71 nella sessantunesima, 56,42 nella sessantaduesima, 41,14 nella sessantatreesima, 26 nella sessantaquattresima.

E 16,28 nella sessantacinquesima, 8 nella sessantaseiesima, 9,71 nella sessantasettesima, 6,28 nella sessantottesima, 3,7 la sessantanovesima, 2,85 la settantentesima, 2,5 nella settantunesima, 7,28 nella settantaduesima, 17,8 nella settantatreesima, 32 nella settantaquattresima. Nella settantacinquesima finora siamo a 28 casi al giorno di media.

Poi ci sono le medie mensili dei contagi, altrettanto significative: 13,8 casi al giorno a marzo 2020, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando i nuovi casi sono stati 3.528. Poi il boom a novembre, con 6.588 contagiati. Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore.

A dicembre 3.468 contagi, per una media giornaliera di 111,87. A gennaio i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi. Per una media di 87,06. Per quanto riguarda il mese di maggio, 1.056 nuovi casi. Per una media di 34,06 ogni ventiquattro ore. A giugno 189 casi. Per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. A luglio 384 casi. Per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. Ad agosto finora 104 contagi e una media di 34,6. Quindi c'è la curva dei decessi. Questo l'andamento completo: 25 morti per Covid a marzo 2020, 23 ad aprile, 2 a maggio, 8 a giugno, poi 0 sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre, 9 ad ottobre. Poi l'impennata: 100 a novembre, 98 a dicembre, 73 a gennaio 2021, 73 a febbraio, 100 a marzo, 103 ad aprile. Quindi la discesa: 34 a maggio e 5 a giugno. Nel mese di luglio 1 decesso. Ad agosto nessuno.



Incidenza e altri parametri

Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 251 contagi. Per un'incidenza di 52,62 nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Dunque è stata superata la soglia dei 50. Venerdì scorso l'incidenza era di 35,84. Il 17 luglio di 7,33. Dal 27 febbraio al 5 marzo di 312,997 ogni 100.000 abitanti, dal 6 al 12 marzo di 364,360. Dal 13 al 19 marzo di 314,465. Nella settimana del picco (2-8 novembre) l'incidenza era stata di 428,511. Nella settimana compresa tra il 19 e il 25 marzo sono stati rilevati dalla Asl di Frosinone 1.139 nuovi contagi. Un'incidenza settimanale di 238,78 casi ogni 100.000 abitanti. I guariti sono 30.492 (il 92,8% di quelli che hanno contratto il virus). Cresce il numero di positivi in isolamento domiciliare (358), mentre l'impatto sugli ospedali non è significativo. Ci sono 12 pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari, nessuno in terapia intensiva.



La profilassi

La campagna vaccinale non si ferma e procede ad una media di 3.800-4.000 dosi somministrate al giorno. Molte sono seconde dosi. Il totale delle dosi somministrate in provincia di Frosinone è di 482.209. Le persone immunizzate con due sono 229.313. Oltre il 53% della popolazione target vaccinabile.

Tamponi senza prenotazione

La Asl di Frosinone informa i cittadini che i tamponi vengono regolarmente effettuati presso i tre Drive-in nel territorio della provincia. Spiegando: «È necessario presentarsi soltanto con l'impegnativa cartacea o dematerializzata rilasciata dal proprio medico curante, la tessera sanitaria e un documento di identità. La Asl di Frosinone continua regolarmente il servizio di screening nonostante il disservizio causato dal virus - che ha attaccato il portale della Regione Lazio - che blocca il servizio di prenotazione. L'esito del tampone si ritira pressi i 4 Centri di Prenotazione Unica (Cup), nei rispettivi distretti».

E ancora: «In attesa di conoscere l'esito dell'esame, è importante seguire le indicazioni per l'isolamento, evitando i contatti sociali e rispettando ogni regola di igiene e protezione, come usare la mascherina, lavare spesso le mani e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito». In provincia di Frosinone ci sono anche alcune segnalazioni di casi di persone che hanno contratto il Covid e che sono guarite. Ma che però non risultano ufficialmente come tali e che di conseguenza hanno delle difficoltà a scaricare il Green Pass. Un problema da risolvere.



Il bollettino

Nel Lazio ieri sono stati registrati 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129). I decessi sono stati 3. I ricoverati nei reparti ordinari della rete ospedaliera regionale sono 357 (+36). I malati di Coronavirus nelle terapie intensive sono 50 (+2). Rileva l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato: «Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale), che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. La pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa, il Lazio resta in zona bianca». In Italia 4.845 nuovi casi (3.190 il giorno precedente). I decessi sono stati 27.