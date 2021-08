Il Comune di Frosinone in qualità di Capofila del Distretto Sociale "B" di Frosinone per l'attuazione degli "interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima", ritenuto di dover conseguentemente adeguare l'avviso di marzo scorso previsto in "forma aperta" e procedere alle opportune modifiche della modulistica per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti; rende noto che l'avviso pubblico deve ritenersi chiuso alla data del 31 agosto.

A darne notizia il comune di Boville Ernica. Dovranno essere presentate solo le nuove istanze a valere sul 2022.

Si evidenzia che le domande regolarmente pervenute entro il 30 aprile per l'anno 2021, non dovranno essere ripresentate e che le stesse saranno in automatico rivalutate anche per il 2022. Resta salva, comunque, la possibilità del richiedente di inoltrare rinunce o modifiche alla originaria richiesta.