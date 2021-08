Programmato il secondo intervento di disinfestazione sul territorio comunale. Il servizio sarà effettuato domani, a partire dalle ore 24,30, con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Durante il trattamento i cittadini sono invitati a mantenere chiuse le finestre, a non sostare all'aperto, a non stendere i panni e a tenere in casa gli animali da compagnia.

La disinfestazione sarà effettuata dalla ditta Gea, che si occupa del settore rifiuti sul territorio.

Quest'anno zanzare e insetti vari sembra che non abbiano invaso il paese rispetto al passato. In ogni caso la disinfestazione è utile in via preventiva, anche durante la stagione in cui gli insetti si moltiplicano creando problemi. Durante l'intervento è opportuno seguire i consigli della ditta, evitando l'esposizione alla sostanza usata, con le eventuali conseguenze che potrebbero derivarne.