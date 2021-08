40 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 498 tamponi eseguiti. Restano, fortunatamente, ferme a quota zero le vittime.

Il confronto con ieri

Il bollettino di ieri ha aperto la nuova settimana con 16 contagi e un tasso di positività del 6,4%. Frosinone

è a 4 casi, Ceccano a 3, Boville Ernica a 2, Alatri, Cassino, Colfelice, Giuliano di Roma, Picinisco e Villa Santo Stefano a 1. Il mese si apre, dunque, con

Frosinone e Cassino a 7, Ceccano a 5 e Roccasecca a 4. Dati alti per essere un lunedì. La settimana

scorsa, infatti, si era aperta alla metà dei casi (8), mentre in quella prima ancora erano 5 per non parlare dei 2 del 12 luglio.

Anche ieri nessun decesso per Covid in provincia di Frosinone. La settimana scorsa si è conclusa a 1, il primo decesso dopo 34 giorni consecutivi e quattro

settimane senza. Dal 4 giugno a ieri sono 3 le vittime accertate in provincia di Frosinone.

Tamponi senza prenotazione

"La ASL di Frosinone informa i cittadini che i tamponi vengono regolarmente effettuati presso i tre Drive-in nel territorio della provincia - è quanto si legge in una nota dell'Azienda - è necessario presentarsi soltanto con l'impegnativa cartacea o dematerializzata rilasciata dal proprio medico curante, la tessera sanitaria e un documento di identità.

La ASL di Frosinone continua regolarmente il servizio di screening nonostante il disservizio causato dal virus - che ha attaccato il portale della Regione Lazio - che blocca il servizio di prenotazione. L'esito del tampone si ritira pressi i 4 Centri di Prenotazione Unica (CUP), nei rispettivi distretti.

In attesa di conoscere l'esito dell'esame, è importante seguire le indicazioni per l'isolamento, evitando i contatti sociali e rispettando ogni regola di igiene e protezione, come usare la mascherina, lavare spesso le mani e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito."